Скончался главред старейшего литературного журнала Михаил Щукин

Скончался член Союза писателей РФ, лауреат литературных премий Михаил Щукин. В течение долгих лет Щукин возглавлял издательский дом «Сибирская горница», а также старейший литературный журнал страны «Сибирские огни».
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