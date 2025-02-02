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Газета «Культура»

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Скончался главред старейшего литературного журнала Михаил Щукин

Скончался главред старейшего литературного журнала Михаил Щукин

Скончался член Союза писателей РФ, лауреат литературных премий Михаил Щукин. В течение долгих лет Щукин возглавлял издательский дом «Сибирская горница», а также старейший литературный журнал страны «Сибирские огни».

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