Кандидат от «Родины» снялась с выборов губернаторов Петербурга

Сейчас время объединиться, а личные амбиции должны уйти на второй план, заявила Мария Михайлова Выдвинутый партией «Родина» кандидат на пост губернатора Петербурга, генеральный директор технопарка «Корпорация Инфинтех» Мария Михайлова сняла свою кандидатуру, об этом она сообщила в видеообращении в своем Телеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии