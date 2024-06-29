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Петербургский дневник

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Кандидат от «Родины» снялась с выборов губернаторов Петербурга

Кандидат от «Родины» снялась с выборов губернаторов Петербурга

Сейчас время объединиться, а личные амбиции должны уйти на второй план, заявила Мария Михайлова Выдвинутый партией «Родина» кандидат на пост губернатора Петербурга, генеральный директор технопарка «Корпорация Инфинтех» Мария Михайлова сняла свою кандидатуру, об этом она сообщила в видеообращении в своем Телеграм-канале.

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Модест
Сделали предложение, от которого невозможно отказаться? Цыганка или еврейка?
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