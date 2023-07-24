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Хазин: Путин предсказал катастрофу, которая скоро настигнет США

Хазин: Путин предсказал катастрофу, которая скоро настигнет США

Российский экономист Михаил Хазин рассказал о катастрофе настигающей США, предсказанной ранее российским лидером Владимиром Путиным.

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