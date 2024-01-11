Путин объяснил рост цен на яйца увеличением спроса

Президент Владимир Путин еще раз объяснил причины роста цен на яйцо. По мнению главы государства, которое он озвучил на встрече с предпринимателями в Хабаровске, это произошло из-за роста потребления на фоне прежнего объема производства продукции.
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