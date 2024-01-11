Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин объяснил рост цен на яйца увеличением спроса

Путин объяснил рост цен на яйца увеличением спроса

Президент Владимир Путин еще раз объяснил причины роста цен на яйцо. По мнению главы государства, которое он озвучил на встрече с предпринимателями в Хабаровске, это произошло из-за роста потребления на фоне прежнего объема производства продукции.

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