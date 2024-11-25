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Нижегородские медики после тяжёлой операции спасли мужчину от участи стать инвалидом

Нижегородские медики после тяжёлой операции спасли мужчину от участи стать инвалидом

Ежегодно по всей стране проводят порядка пяти сотен подобных операций.Житель Нижнего Новгорода мог остаться инвалидом на всю жизнь, если бы не помощь медиков, которые провели уникальную и сложную операцию по протезированию.

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