В Великобритании рассказали о желании Зеленского устранить конкурентов

Британский обозреватель Марк Холлингсворт заявил, что украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против 17 отечественных компаний, а также наложил персональные ограничения в адрес 1611 украинских граждан.
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