Ронни О’Салливан назвал причину шокирующего поражения Кайрена Уилсона на Чемпионате мира

Кайрен Уилсон проиграл Лэю Пэйфань в 1/16 финала на Чемпионате мира по снукеру в Шеффилде, а Ронни О’Салливан в интервью объяснил причину раннего вылета Воина, сообщает metrouk Ронни О’Салливан подчеркнул ключевую ошибку, допущенную Кайреном Уилсоном (фото: metrouk)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/16 финала Расписание трансляции турнира Ронни О’Салливан высказал мнение, что перенасыщенный график турниров по снукеру мог стать причиной неожиданного вылета Кайрена Уилсона с Чемпионата мира.