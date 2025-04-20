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Снукерист.ру

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Ронни О’Салливан назвал причину шокирующего поражения Кайрена Уилсона на Чемпионате мира

Ронни О’Салливан назвал причину шокирующего поражения Кайрена Уилсона на Чемпионате мира

Кайрен Уилсон проиграл Лэю Пэйфань в 1/16 финала на Чемпионате мира по снукеру в Шеффилде, а Ронни О’Салливан в интервью объяснил причину раннего вылета Воина, сообщает metrouk Ронни О’Салливан подчеркнул ключевую ошибку, допущенную Кайреном Уилсоном (фото: metrouk)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/16 финала Расписание трансляции турнира Ронни О’Салливан высказал мнение, что перенасыщенный график турниров по снукеру мог стать причиной неожиданного вылета Кайрена Уилсона с Чемпионата мира.

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