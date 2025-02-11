РЖД бьют по операторам, но кто окажется в нокауте? Монополия прессует членов СОЖТ: авторская колонка инсайдера Vgudok о новом раунде борьбы рынка с Басманной

В конце прошлого года мы подробно рассказывали о борьбе между РЖД и вагоностроителями. Тогда на кону стоял вопрос: пускать или не пускать новые вагоны на инфраструктуру монополии? Победу вагоностроители одержали не без помощи депутатов и правительства.