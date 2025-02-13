🚤 В Евпатории оштрафовали мужчину, который незаконно катал людей на лодке В Евпаторийской бухте местный житель за деньги перевозил пассажиров на маломерном судне без необходимой лицензии.
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🚤 В Евпатории оштрафовали мужчину, который незаконно катал людей на лодке В Евпаторийской бухте местный житель за деньги перевозил пассажиров на маломерном судне без необходимой лицензии.