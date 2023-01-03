Уличная фотография за последние десятилетия обрела невероятную популярность, во многом благодаря техническим возможностям и социальным сетям

Ворнадо, 2013. Фотограф Натан ДвирСилуэты. Фотограф geo_hillВ последние десятилетия популярность уличной фотографии резко возросла, во многом благодаря технологиям и социальным сетям.
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