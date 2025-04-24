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Русская весна

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ВОЗ предупредила о росте числа вспышек опасных заболеваний во всем мире

ВОЗ предупредила о росте числа вспышек опасных заболеваний во всем мире

Вспышки болезней, предотвращаемых с помощью вакцин, таких как корь, менингит и желтая лихорадка, растут во всем мире, в то время как усилия по иммунизации находятся под растущей угрозой, говорится в опубликованном заявлении на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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