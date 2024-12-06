Александр Хинштейн возглавил Курскую область

Президент России Владимир Путин предложил главе комитета по информационной политике Госдумы, депутату от “Единой России” Александру Хинштейну должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области.
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