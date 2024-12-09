По делу замглавы Тюменской области арестовано имущество на 150 млн рублей

Следствие арестовало имущество на 150 млн рублей в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве против замглавы Тюменской области Вячеслава Вахрина и директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка.
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