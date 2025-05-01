Почему исчез Philips: Бренд, который когда-то был в каждом доме

Daddy Bo

Статья в подробностях описывает, что "Филлипс" сгубило то же, что похоронило большую часть советской промышленности: приём на управление "эффективных менеджеров", не имеющих никакого понятия о путях дальнейшего развития и способов прохождения их, которые видели перспективы развития исключительно в перераспределении денежных потоков и избавлении от производств и активов, которые они сами, не понимающие сути дела, считали непрофильными. Именно таким образом концерн лишили и перспектив модернизации и развития и коллектива, способного это провести. Японцы рукоплещут такой "эффективности" управленцев концерна.