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Почему исчез Philips: Бренд, который когда-то был в каждом доме

Почему исчез Philips: Бренд, который когда-то был в каждом доме

Когда-то имя Philips звучало почти магически. Компакт-кассеты, CD-диски, революционные лампы, первые радиоприемники и телевизоры — всё это в какой-то момент носило на себе эмблему «Philips».

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Комментарии
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Daddy Bo
Статья в подробностях описывает, что &quot;Филлипс&quot; сгубило то же, что похоронило большую часть советской промышленности: приём на управление &quot;эффективных менеджеров&quot;, не имеющих никакого понятия о путях дальнейшего развития и способов прохождения их, которые видели перспективы развития исключительно в перераспределении денежных потоков и избавлении от производств и  активов, которые они сами, не понимающие сути дела, считали непрофильными. Именно таким образом концерн лишили и перспектив модернизации и развития и коллектива, способного это провести. Японцы рукоплещут такой &quot;эффективности&quot; управленцев концерна.
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