Путин утвердил перечень поручений по итогам совещаний по экономическим вопросам

Фото: ria.ru В соответствии с представленным документом, Правительству, совместно с Центральным банком России, предстоит проанализировать возможность введения особенностей в процесс внесудебного банкротства для тех граждан, которые подписали контракт о прохождении военной службы и участвуют в специальной военной операции.
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