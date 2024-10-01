Путин утвердил перечень поручений по итогам совещаний по экономическим вопросам

Фото: ria.ru В соответствии с представленным документом, Правительству, совместно с Центральным банком России, предстоит проанализировать возможность введения особенностей в процесс внесудебного банкротства для тех граждан, которые подписали контракт о прохождении военной службы и участвуют в специальной военной операции.