Борис Джонсон допустил отказ Украины от требования о границах 1991 года

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что при урегулировании украинского конфликта России придется отступить как минимум до границ, существовавших в 2022 году, а остальную часть страны необходимо "признать свободной".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии