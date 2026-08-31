Астраханские спасатели извлекли тело мужчины из канала 1 Мая

Вечером 28 августа на Астраханскую спасательную станцию ГКУ «Волгоспас» поступило сообщение о том, что на канале 1 Мая, в воде обнаружено тело.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СИ Морпех-ветеран СВ...
- Астраханцам объяс...
- Реконструкция скв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым