Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серии атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на несколько населенных пунктов региона.
Украинские беспилотники атаковали населенные пункты Белгородской области
Комментарии
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АндрейБорков
Что то как то не очень все хорошо, а точнее все не хорошо очень. Отодвигают наши ВС от Белгорода и области укропитекские бандформирования(ВСУ) для того, что бы обезопасить не только Белгород с областью, а вообще территорию РФ до Московкой области и Волги-реки включительно. Но укропитеки как то не сильно отодвигаются. Обстрелы наших территорий продолжаются и местами даже усиливаются, атаки БПЛА тоже не прекращаются. Как тогда понимать и принимать бодрые доклады об наших успехах в СВО? Может лучше тогда бодрость докладов снизить? Понятно, что всего не расскажешь, оно и не надо, но получается СЛОВРОБЛУДИЕ. Особенно хреново тем, кто живет в Белгородской области и в самом Белгороде. Обстрелы, атаки и т.п., все это привело к тому, что работодатели свернули там свой бизнес! Люди, которых обстреливают, у которых страдают и гибнут близкие лишились работы. А жить то им на что? Да и что за жизнь, когда по тебе, по твоему дому могут херакнуть? Что делается властями, реально, а не на словах и в отчетах, что бы у этих людей жизнь хоть как то была похожа на ЖИЗНЬ, а не на ВЫЖИВАНИЕ? Об этом не пишут. Видимо писать особо не о чем. Все это как то не радует. Может риторику докладов о ходе СВО как то изменить, не стучать себя пятками в грудь?
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