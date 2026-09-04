Украина уже проиграла конфликт с Россией — заявление американского политикаНа площадке Восточного экономического форума прозвучала неожиданно резкая оценка украинского конфликта от американского политика Кимберли Лоу.
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