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Белый дом обратился ко всем странам после скандала с Зеленским

Белый дом обратился ко всем странам после скандала с Зеленским

  Администрация Трампа выступила с заявлением после скандала с Зеленским в овальном кабинете США не позволят другим государствам использовать их в своих интересах, следует из официального заявления Белого дома.

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