Скандал на Олимпиаде в Париже получил неожиданное продолжение: За что благодарят Россию и Путина?

ФОТО: Коллаж Царьграда Неожиданное продолжение скандала на Олимпиаде в Париже. После увиденного на открытии Игр, многие французы оказались откровенно в бешенстве от того трэша, который транслируют по всему западному миру с разрешения МОК.
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