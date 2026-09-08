Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, что Запад озверело требует вернуть границы Украины 1991 года, чтобы отдать людей русской культуры «в настоящий концлагерь».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ В Баку арестовали...
- Отсидевший киллер...
- МК На Кубани фермера...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым