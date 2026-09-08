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Газета.ру

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Лавров: Запад хочет вернуть границы Украины 1991 года, чтобы изолировать русских

Лавров: Запад хочет вернуть границы Украины 1991 года, чтобы изолировать русских

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, что Запад озверело требует вернуть границы Украины 1991 года, чтобы отдать людей русской культуры «в настоящий концлагерь».

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