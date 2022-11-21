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«Вызов в сборную России обесценился. Не понимаю, как многие там оказываются». Орещук о товарищеских матчах

Роман Орещук высказался о составе сборной России. Команда Валерия Карпина сыграла 0:0 с Узбекистаном и Таджикистаном в товарищеских матчах.

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