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Медицина 2.0

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Врач раскрыл три самые смертоносные повседневные привычки

Врач раскрыл три самые смертоносные повседневные привычки

До 40 процентов всех случаев рака в мире обусловлены причинами, которые можно предотвратить, если скорректировать образ жизни, заявил хирург и онколог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Ярослав Колосовский.

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