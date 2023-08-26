Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Кармело Энтони причислил себя и Джей Ар Смита к категории «чистых снайперов»

Знаменитый форвард Кармело Энтони назвал игроков, которых относит к категории «чистых снайперов» («pure hooper»).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх