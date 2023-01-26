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В Московской области полицейскими задержан мужчина, подозреваемый в сбыте синтетических наркотиков

В Московской области полицейскими задержан мужчина, подозреваемый в сбыте синтетических наркотиков

Инспекторы 14 батальона 2 полка ДПС (южный) Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области в деревне Фенино для проверки документов остановили автомобиль отечественного производства под управлением 35-летнего уроженца Волгоградской области.

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