Российские ученые нашли первого цератозавра в отложениях мелового периода Азии

Реконструкция вида Kiyacursor longipes / © пресс-служба СПбГУ Новый динозавр описали на основании фрагмента скелета, включающего шейные позвонки, плечевую кость и элемент пояса передней конечности, а также кости задней конечности в анатомическом сочленении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии