Тайрон Лю: «Приобретение Донована Митчелла вывело «Кливленд» на новый уровень»

Бывший главный тренер «Кавальерс» Тайрон Лю в воскресенье вернулся в Кливленд вместе с «Клипперс». Клуб из Огайо одержал победу со счетом 122:99.
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