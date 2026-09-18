В Севастополе женщина выкупила у города землю за 115 тысяч при стоимости в 2,3 миллиона

Земельный участок на улице Генуэзской продали с нарушениями.Как установила проверка прокуратуры Севастополя, в сентябре 2025 года участок, предоставленный в льготную аренду пенсионеру из числа «детей войны», был переуступлен по договору 43-летней жительнице Севастополя.