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Вести Севастополь

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В Севастополе женщина выкупила у города землю за 115 тысяч при стоимости в 2,3 миллиона

В Севастополе женщина выкупила у города землю за 115 тысяч при стоимости в 2,3 миллиона

Земельный участок на улице Генуэзской продали с нарушениями.Как установила проверка прокуратуры Севастополя, в сентябре 2025 года участок, предоставленный в льготную аренду пенсионеру из числа «детей войны», был переуступлен по договору 43-летней жительнице Севастополя.

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