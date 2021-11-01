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Депутат Рады Рабинович назвал Литву и Молдавию предателями Украины за покупку газа у России

Депутат Рады Рабинович назвал Литву и Молдавию предателями Украины за покупку газа у России

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович негативно отнесся к тому, что Литва и Молдавия покупают газ у России.

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александр Сан
Рабинович дурень!
Николай Краснопольский
Не вешайте Рабиновичу то чего он не говорил, отличите иронию от обид.

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