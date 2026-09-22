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Новости Липецка

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В Липецкой области женщина на ВАЗе-2109 сбила 11-летнего велосипедиста

В Липецкой области женщина на ВАЗе-2109 сбила 11-летнего велосипедиста

В Липецкой области 38-летняя женщина на ВАЗ-2109 сбила 11-летнего велосипедиста.Вечером 21 сентября в селе Грачёвка Усманского округа Липецкой области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего.

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