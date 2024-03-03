Месси достиг 500 забитых мячей в национальных чемпионатах

Во всех официальных турнирах футболист сыграл 891 матч.фото: intermiamicf.com--> Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль в матче против «Орландо Сити» и достигнул отметки в 500 голов в национальных чемпионатах.