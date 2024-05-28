Хакеры взломали службу доставки СДЭК. Компания не работает двое суток

Клиенты СДЭК не могут получить или отправить посылки из-за технических проблем — заказы в ручном режиме компания тоже не обрабатываетКак сообщает РБК со ссылкой на службу поддержки СДЭК, сервис столкнулся с техническим сбоем, в результате которого прием и выдача посылок приостановлена, сайт компании тоже не открывается.
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