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Хакеры взломали службу доставки СДЭК. Компания не работает двое суток

Хакеры взломали службу доставки СДЭК. Компания не работает двое суток

Клиенты СДЭК не могут получить или отправить посылки из-за технических проблем — заказы в ручном режиме компания тоже не обрабатываетКак сообщает РБК со ссылкой на службу поддержки СДЭК, сервис столкнулся с техническим сбоем, в результате которого прием и выдача посылок приостановлена, сайт компании тоже не открывается.

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