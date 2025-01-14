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Царьград

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Три новых F-35 прибыли в Данию: ускорение замены F-16 и помощь Украине

Три новых F-35 прибыли в Данию: ускорение замены F-16 и помощь Украине

В Данию прибыли три истребителя F-35 из США, что ускоряет замену F-16 для передачи Украине. Всего заказано 27 самолётов, из них 17 уже поставлены.

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