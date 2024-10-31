В России подорожают iPhone

Комитет Госдумы по промышленности и торговле предложил ввести дополнительные пошлины и сборы на продукцию Apple в России, если компания не разрешит предустановку отечественных приложений на свои устройства.
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