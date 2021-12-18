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Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев Великой Отечественной войны

Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев Великой Отечественной войны

Редкие фотографии полководцев Великой Отечественной войны опубликовало Минобороны на своем сайте.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев Великой Отечественной войны Проект посвящён 80-летию победы в битве под Москвой.

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