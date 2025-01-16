«Скорая» попала в ДТП под Пудожем, есть пострадавшие

Медики получили травмы в аварии на трассе, машина скорой помощи столкнулась с автогрейдером Вблизи Пудожа, неподалеку от автозаправочной станции, произошло серьезное ДТП с участием автомобиля скорой помощи.
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