15 историй, которые заставят вас забыть, насколько жесток этот мир

Иногда вокруг все так плохо, что мы забываем, насколько прекрасен может быть мир и добры люди. Это не значит, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся каждый день, не важны, просто иногда стоит от них отдохнуть.
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