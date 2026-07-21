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Мы соседи по планете

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15 историй, которые заставят вас забыть, насколько жесток этот мир

15 историй, которые заставят вас забыть, насколько жесток этот мир

Иногда вокруг все так плохо, что мы забываем, насколько прекрасен может быть мир и добры люди. Это не значит, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся каждый день, не важны, просто иногда стоит от них отдохнуть.

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