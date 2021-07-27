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Неудачные татуировки, которые были исправлены умелыми мастерами

Неудачные татуировки, которые были исправлены умелыми мастерами

Когда вы решаетесь на татуировку, то в первую очередь, обычно выбираете хорошего мастера. Но на деле некоторые идут к первому попавшемуся тату-мастеру, чей ценник ниже чем у остальных, и выходят от него с татуировкой, на которую больно смотреть.

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