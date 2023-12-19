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Украину обманули с членством в Евросоюзе. ЕС уже не скрывают этого

Украину обманули с членством в Евросоюзе. ЕС уже не скрывают этого

Фото: REUTERS Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что решение ЕС о переговорах с Украиной не имеет юридической силы.

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