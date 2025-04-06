Крик о помощи из окопа СВО

Эдуард Гафиуллин прямо с передовой обращается к Верховному суду и Следственному комитету с призывом восстановить справедливость в Челябинске по делу о драке между местными парнями и бандой детей мигрантов.
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