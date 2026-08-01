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Дзюдоисты Лилуашвили, Лищенко, Татарченко, Речкалова, Сааев, Парчиев и Джамалов одержали победы на Спартакиаде

1 августа прошел первый день соревнований по дзюдо на Спартакиаде народов России. У женщин победы одержали Дали Лилуашвили (до 63 кг), Тамара Лищенко (70), Надежда Татарченко (78) и Дарья Речкалова (свыше 78 кг).

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