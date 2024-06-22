Марк Уолберг и Пол Уолтер Хаузер снимутся в комедии «Balls Up»

Марк Уолберг («Семейный план») и Пол Уолтер Хаузер («Зачинщики») собираются вместе работать над комедийным боевиком «Balls Up» , режиссером которого для Amazon MGM Studios станет Питер Фаррелли («Тупой и еще тупее»), сообщает Deadline.
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