Марк Уолберг и Пол Уолтер Хаузер снимутся в комедии «Balls Up»

Марк Уолберг («Семейный план») и Пол Уолтер Хаузер («Зачинщики») собираются вместе работать над комедийным боевиком «Balls Up» , режиссером которого для Amazon MGM Studios станет Питер Фаррелли («Тупой и еще тупее»), сообщает Deadline.