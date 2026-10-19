Вратари в огне – два отбитых пенальти и ассист. А ещё – взлёт «Торпедо» после матча с Тархановым и рубка в дерби Татарстана! 14-й тур Лиги Pari получился не таким результативным, как предыдущий, зато подтвердил все основные тенденции сезона.