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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Подводный аппарат «Херсонес»: новое слово в развитие морских исследований

Подводный аппарат «Херсонес», который был разработан специалистами Севастопольского государственного университета в рамках Межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) «МореАгроБиоТех» и программы стратегического развития «Приоритет-2030», начали использовать для осмотра фрагмента танкера «Волгонефть», затонувшего в Черном море у Керченского пролива.

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