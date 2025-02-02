Подводный аппарат «Херсонес»: новое слово в развитие морских исследований

Подводный аппарат «Херсонес», который был разработан специалистами Севастопольского государственного университета в рамках Межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) «МореАгроБиоТех» и программы стратегического развития «Приоритет-2030», начали использовать для осмотра фрагмента танкера «Волгонефть», затонувшего в Черном море у Керченского пролива.