В Санкт-Петербурге задержали торговца оружием

Подозреваемый хранил товар на даче.Полиция Санкт-Петербурга вышла на след торговца оружием. В дом 47-летнего подозреваемого, который постоянно живёт в садоводческом товариществе Левашово Выборгского района, нагрянули силовики.
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