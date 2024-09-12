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Глава Донецкой ОВА Филашкин: в Красноармейске прекращено водоснабжение

Глава Донецкой ОВА Филашкин: в Красноармейске прекращено водоснабжение

Водоснабжение прервано в городе Красноармейске (украинское название - Покровск). Об этом сообщил глава областной военной администрации подконтрольной Украине части ДНР Вадим Филашкин в своем Telegram-канале.

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