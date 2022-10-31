Бригада вахтовиков из Алтайского края поблагодарила полицейских из Кузбасса за помощь на дороге

Госавтоинспекторы ОМВД России по Гурьевскому муниципальному округу Олег Хмуров и Алексей Петрушкин во время надзора за безопасностью дорожного движения заметили на 181-м километре трассы «Кузбасс - Алтай» автомобиль УАЗ с включенными аварийными сигналами.