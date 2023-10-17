Небензя: голосование в СБ ОНН показало, кто на самом деле выступает за перемирие

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал «показательными» результаты голосования в Совбезе ООН (СБ ООН) по российской резолюции о прекращении огня в зоне конфликта на Ближнем Востоке, отметив, что оно продемонстрировало «узкокорыстные» интересы отдельных стран.