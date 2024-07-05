Подсчитано, как подорожали новые квартиры в крупных городах России

В крупных российских городах повысились цены на квартиры в новостройках. За полгода стоимость жилья на первичном рынке возросла почти на 6% - в среднем до 164 тысяч рублей за квадратный метр, рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.
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